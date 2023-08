Calciomercato Milan – Capitolo Broja: c’è anche la Roma

Il Milan continua la sua ricerca per un nuovo attaccante. I rossoneri, in questo calciomercato, hanno comprato Noah Okafor, ma da Milanello potrebbe presto partire Colombo in prestito. Per questo, la dirigenza potrebbe cercare un nuovo profilo da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei nomi potrebbe essere quello di Broja, punta del Chelsea. Ecco le ultime novità sul giovane attaccante dei blues.