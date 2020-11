Calciomercato Milan – Colombo al bivio: andrà via a gennaio? | News

Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo potrebbe partire in prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lorenzo Colombo al bivio. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se, durante il calciomercato di gennaio, Colombo lascerà il Milan con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità. Oppure se, così come è stato finora, rimarrà nell’organico di Stefano Pioli per giocarsi le proprie chance in Prima Squadra.

Lo ha riferito ‘gazzetta.it‘. Tra agosto e settembre, Colombo si era imposto nel Milan come vice di Zlatan Ibrahimović. Gol, belli e importanti, in amichevole contro Monza, Vicenza e Brescia. Poi, quando lo svedese si è arreso, per 15 giorni, al CoVid_19, Colombo ha battezzato anche i preliminari di Europa League con un gol al Bodø/Glimt.

La sua ultima apparizione con il Diavolo risale allo scorso 4 ottobre, in occasione di Milan-Spezia 3-0 a San Siro. Colombo giocò centravanti, salvo poi uscire al 45′, lasciando spazio in campo a Hakan Çalhanoglu e, da prima punta, a Rafael Leão. Proprio quest’ultimo, con due reti, contribuì al successo rossonero contro la compagine neo-promossa.

Tornato Ibrahimović, recuperato Leão e infine anche Ante Rebić, che sul finire del mese di settembre si era lussato il gomito a Crotone, Colombo non ha giocato più, finendo fuori anche dalla lista dei convocati nell’ultimo periodo. Pertanto, adesso, ci si interroga sull’opportunità di tenerlo in naftalina tra panchina e tribuna. O se, magari, può andare a giocare in prestito secco, in una squadra di Serie A o di Serie B, per accumulare minuti ed esperienza.

Un po' come ha fatto e sta facendo Tommaso Pobega tra Pordenone l'anno scorso e Spezia in questa stagione. Colombo, classe 2002, ha una carriera davanti a sé. Resta da capire se potrà avviarsi lottando sin da subito per il Diavolo o se sgomitando altrove alla ricerca di un posto al sole rossonero.