Turchia: Calhanoglu e gli altri giocatori negativi al coronavirus | Milan News

Ultime Notizie Milan News: Calhanoglu negativo al coronavirus

MILAN NEWS – Sospiro di sollievo per Hakan Calhanoglu. Il calciatore del Milan, così come gli altri giocatori della Turchia, sono risultati negativi ai tamponi per il coronavirus. L’annuncio su Twitter da parte della federazione turca.

L’allarme era scattato ieri durante amichevole Turchia-Croazia, terminata con il risultato di 3 a 3. Il difensore croato Domagoj Vida, infatti, è uscito all’intervallo in quanto positivo al covid. Ricordiamo che Calhanoglu è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Intanto il Milan pensa ai rinnovi. Ecco tutti i nomi. VAI ALLA NEWS>>>