Calciomercato Milan – Non solo Donnarumma: altri i rinnovi in programma

Calciomercato Milan: obiettivo rinnovi

MERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle mosse di mercato del Milan. Maldini e Massara stanno lavorando non solo ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, in scadenza nel 2021, ma anche a quelli di altri giocatori. Ecco cosa ha detto.

“Oltre ai giocatori in scadenza nel 2021, il Milan si concentrerà anche sulla situazione rinnovi per i giocatori che andranno in scadenza nel 2022. Tra questi figurano i nomi di Romagnoli, Calabria e Kessie con i quali il Milan ha preso contatti per estendere i loro contratti. Per Calabria è da diverso tempo che se ne sta parlando e ha ancora un ingaggio da young player. Romagnoli e Kessie, in particolare, sono giocatori importanti che chiedono ingaggi alti. Questi discorsi verranno portati avanti dalla dirigenza rossonera nell’arco della stagione”. Intanto il Milan vuole un giovane talento. VAI ALLA NEWS>>>