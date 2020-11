Calciomercato Milan – Retroscena Saliba: assalto a gennaio? | News

Calciomercato Milan: anche Saliba tra i possibili candidati al rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Conoscete William Saliba? Il giocatore, classe 2001, è un difensore centrale francese, di gran talento e prospettiva, che milita nell’Arsenal. Cresciuto nel Saint-Etienne, Saliba è un colosso di 193 centimetri di altezza, in grado di giocare anche da terzino destro, di origini camerunensi e dalle ottime possibilità di carriera.

Sembra che il Milan, alla ricerca di un difensore centrale per il calciomercato di gennaio, possa tornare a pensare a Saliba. Perché ‘tornare a pensare’? Secondo quanto appreso, già durante la passata sessione estiva il Diavolo avrebbe fatto un tentativo per acquistare Saliba dai ‘Gunners‘ a titolo definitivo. Proposta, questa, rifiutata dal club londinese che crede molto nelle qualità del suo giovane calciatore per il futuro.

Saliba, però, fatica a trovare spazio nella file dell’Arsenal del manager basco Mikel Arteta. In stagione, finora, ha totalizzato appena 257′ in tre presenze nella Seconda Squadra biancorossa. Decisamente poco, nulla, per un calciatore che, nell’estate 2019, l’Arsenal pagò 30 milioni di euro, salvo poi lasciarlo in prestito per un’altra stagione alla compagine francese. Saliba, chiuso a Londra, vuole cambiare aria per giocare con maggior continuità.

Ecco, allora, che a gennaio il Milan potrebbe tornare a farsi sotto per acquistare Saliba nel prossimo calciomercato. Il giocatore piace molto allo staff dirigenziale rossonero. Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout, anch’egli francese, ben conosce il mercato di quel campionato e le rispettive squadre giovanili. Tiene sott’occhio, da tempo, Saliba, al pari di quanto era accaduto con Wesley Fofana (ex Saint-Etienne, oggi al Leicester) e tuttora fa con Mohamed Simakan (Strasburgo).

L’idea dell’Arsenal, per rivalutare il capitale Saliba, sarebbe quella di lasciarlo partire con la formula del prestito secco, a gennaio, con destinazione Ligue 1 francese. Secondo i ‘Gunners‘, ritrovando l’aria di casa il calciatore potrebbe ritrovarsi e poi ripresentarsi a Londra più carico, motivato, cresciuto e calcisticamente maturato. Quante chance ha il Milan di poter prendere Saliba? Impostando l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per esempio, queste potrebbero anche salire vertiginosamente … CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSA IDEA PER IL NUOVO BOMBER DEL 2021-2022 >>>