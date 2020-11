Mpasinkatu: “Milan, occhi su Simakan. Thuram? Lo vedrei bene in rossonero”

Mpasinkatu su alcuni obiettivi del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu ha rilasciato un’intervista a TMW Radio: ha parlato anche di alcuni profili accostati al Milan.

Su Kabak e Simakan: “Ci sono indicazioni che giocano a favore di questo ragazzo che rientra certamente nella politica del club rossonero. Però – ha aggiunto – a mio parere ci può essere un ballottaggio con Simakan dello Strasburgo, anche lui seguito dal Milan”.

Marcus Thuram lo vedrebbe bene in Italia al Milan? “Sì, benissimo: è un italo-francese nato a Parma. Lo seguo fin da quando era un ragazzino. Già quando era al Sochaux era da prenderlo e portarlo in Italia. L’anno scorso ha scelto il Gladbach anche perché i tedeschi stanno seguendo molto bene il mercato francese e nel Gladbach giocano non a caso anche Plea, Doucourè, il franco algerino Bensebaini, senza contare tutti gli altri in varie squadre tedesche. I francesi vanno forti ovunque, sono molto ricercati e Thuram farà parlare di sé: per lui c’è la Premier in fila”.

