Calciomercato Milan – Pobega prenota un posto: Maldini punta su di lui

Calciomercato AC Milan: Maldini punta su Pobega

MERCATO MILAN – Il Milan, come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, continua ad osservare i progressi di Tommaso Pobega. Il centrocampista, in prestito allo Spezia (con diritto di riscatto e controriscatto per il Milan), sta facendo benissimo. Buone prestazioni e soprattutto due gol in sole sei presenze (contro Juventus e Benevento).

E’ evidente come Pobega stia migliorando di stagione in stagione. Il calciatore ha svolto tutta la preparazione con la squadra di Pioli, ma poi è stato girato allo Spezia dove era consapevole ovviamente di trovare spazio. Prima del prestito, però, il Milan ha prolungato il contratto al centrocampista fino al 2025, a dimostrazione del fatto che la dirigenza rossonera punta su di lui.

Pobega può essere considerato uno dei centrocampisti di prospettiva più interessanti del panorama italiano. L’esuberanza e l’inserimento sono sicuramente le sue doti migliori. E’ presto per fare previsioni sul futuro, ma di sicuro, se continuerà così, Pobega avrà una nuova chance al Milan, squadra in cui sogna di imporsi.

Segnaliamo infine le parole di Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato proprio del centrocampista: “Pobega sta facendo benissimo, siamo contentissimi ricordando che però è del Milan”. Parole importanti per un giocatore che – è bene sottolinearlo – al debutto in Serie A. Imporsi in così breve tempo nel massimo campionato non è da tutti. Insomma, il Milan punta su Pobega, ma il calciatore dovrà continuare a confermarsi con la maglia dello Spezia. Solo così avrà la possibilità di riprendersi la maglia rossonera. Intanto è vicina la firma di Donnarumma. VAI ALLA NEWS>>>