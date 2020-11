Calciomercato Milan – Cistana rossonero? La situazione attuale | PM News

Calciomercato Milan: preso Cistana? Abbiamo scoperto che …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Cistana dal Brescia al Milan a gennaio. Con trasferimento effettivo, però, soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2021. Questo, in sostanza, è quanto aveva detto il portale ‘SerieBNews.com‘, unica fonte a riferire, in esclusiva, tale indiscrezione di calciomercato.

La nostra redazione ha compiuto delle verifiche e scoperto che, ad oggi, non c’è assolutamente nulla tra Cistana ed il Milan. Il difensore centrale italiano, classe 1997, attualmente fermo per un infortunio al ginocchio, non dovrebbe pertanto trasferirsi in rossonero. Il Milan, al momento, è concentrato su altri obiettivi (principalmente piste estere) per rinforzare la propria retroguardia nel prossimo futuro.

Cistana, assistito dall’agente Giuseppe Galli, resta comunque un profilo valido verso il quale il Diavolo potrebbe anche rivolgere il proprio sguardo. L’anno scorso, nonostante la brutta stagione del Brescia nella massima serie, era arrivato fino alla convocazione nella Nazionale Italiana con il Commissario Tecnico Roberto Mancini.

I rapporti tra il Brescia ed il Milan, poi, sono ottimi e le tifoserie, come già detto stamattina, sono gemellate ed unite da un profondo rapporto di amicizia. Con Massimo Cellino, Presidente del Brescia, tutto è possibile: Sandro Tonali, che sembrava destinato all’Inter, alla fine è stato ceduto al Milan, così come il ragazzo stesso desiderava.

In virtù di ciò, la pista Cistana, per il Milan, potrebbe anche diventare concreta in futuro, quale investimento di calciomercato. Ma, lo ribadiamo, attualmente il Diavolo non ha né chiesto informazioni sulla disponibilità del giocatore né, tanto meno, già trovato accordi con le ‘Rondinelle‘ per un suo trasferimento. Intanto, a proposito di mercato: Maldini punta un giovane bomber brasiliano. VAI ALLA NOTIZIA>>>