Nazionali Milan – Tonali e Calabria ieri in campo con l’Italia

Milan, Tonali e Calabria in campo per Italia-Estonia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali e Davide Calabria sono stati gli unici due calciatori del Milan a scendere in campo nel mercoledì dedicato alle gare delle selezioni Nazionali. Vediamo, nello specifico, quanto riferito dal club rossonero nel suo comunicato ufficiale.

Nella serata di mercoledì si sono giocate le prime gare delle Nazionali in questa nuova sosta del campionato. In programma delle amichevoli, di scena quattro Nazionali e sette rossoneri. Ma solo due sono scesi in campo: Tonali e Calabria. Sandro è partito titolare da regista in Italia-Estonia, per poi essere sostituito all’inizio della ripresa.

Al netto 4-0 al ‘Franchi‘ di Firenze, firmato dalla doppietta di Vincenzo Grifo e dai gol di Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini, ha partecipato anche Davide. Calabria è entrato al 79′ come terzino destro e ha fatto così il suo debutto in azzurro. Gigio Donnarumma è rimasto a riposo.

Hakan Çalhanoğlu, Simon Kjær e Ciprian Tătărușanu non hanno giocato in Turchia-Croazia 3-3 a Istanbul, Danimarca-Svezia 2-0 a Brøndby e Romania-Bielorussia 5-3 a Ploiești. Fermo Jens Petter Hauge. Norvegia-Israele, infatti, è stata annullata a causa di una positività al CoVid_19 nelle fila della squadra ospite.

