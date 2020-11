Italia-Estonia, Tonali non brilla: “Ancora sotto effetto Milan” | News

Ultime Notizie Milan News: la prestazione di Tonali

MILAN NEWS – Sandro Tonali continua a non convincere. Il centrocampista rossonero ha giocato ieri il primo tempo di Italia-Estonia, terminato 4 a 0 a favore degli azzurri, tuttavia l’ex Brescia non ha brillato.

La Gazzetta dello Sport, ad esempio, gli ha dato 5.5: “Ancora sotto effetto Milan. Timido e poco leader, tutto il contrario della personalità mostrata a Brescia e nelle prime in azzurro. Il compitino per 45’ senza un’idea da ricordare. Detto ciò, diamogli tempo. Quello vero è un altro”. Stesso voto e sostanzialmente stesso giudizio anche per il Corriere dello Sport, Tuttosport e il Corriere della Sera. Intanto il Milan pensa all’acquisto di Szoboszlai. Destino incrociato con Calhanoglu. VAI ALLA NEWS>>>