Calciomercato Milan – Szoboszlai-Calhanoglu, destini incrociati. Il punto

Calciomercato AC Milan: ritorno di fiamma per Szoboszlai

MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Dominik Szoboszlai. Durante l’estate, quando sembrava ad un passo l’arrivo di Ralf Rangnick, l’ungherese aveva raggiunto un accordo di massima con il tedesco, ma alla fine tutto è cambiato. In ogni caso il calciatore continua a essere monitorato dalla dirigenza rossonera, anche se la concorrenza è elevata.

A tal proposito nelle ultime ore c’è da segnalare l’interesse da parte del Lipsia. Non una buona notizia per il Milan, visto che Lipsia e Salisburgo sono sorelle, in quanto entrambe di proprietà della Red Bull. E’ chiaro che una situazione del genere può agevolare il trasferimento. E’ anche vero, però, che Szoboszlai è uno dei centrocampisti più interessanti d’Europa e per potenzialità e costi rientra perfettamente nel programma di investimenti voluto da Elliott. Come detto, però, la concorrenza è elevata, e dunque Maldini e Massara devono accelerare i tempi già a gennaio per concretizzare magari l’operazione in estate.

In stretta correlazione con Szoboszlai c'è Hakan Calhanoglu. Al momento c'è troppa distanza tra domanda e offerta. Il Milan ritiene eccessiva la richiesta da 6 milioni di euro, mentre l'entourage del giocatore ritiene troppo bassa la proposta da 3 milioni più bonus. A breve ci sarà un nuovo incontro, ma se non ci dovesse essere la fumata bianca l'acquisto dell'ungherese diventerebbe una priorità. Ricordiamo che su Calhanoglu c'è il forte interesse da parte del Manchester United.