Calciomercato Milan – Obiettivo Kabak: Schalke 04 in difficoltà economica

Calciomercato Milan, piace molto Kabak dello Schalke 04

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, è il difensore centrale turco, in forza allo Schalke 04, che tanto piace a Paolo Maldini e Frederic Massara. Già nell’estate 2019 il Milan aveva provato a prendere Kabak, che all’epoca militava nello Stoccarda. Il ragazzo, però, preferì accasarsi a Gelsenkirchen. Il Diavolo, quindi, ci ha riprovato dodici mesi dopo.

E, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, per poco, in questa circostanza, non ha chiuso l’affare. Lo Schalke 04, infatti, ha continuato a chiedere 30 milioni di euro per il centrale classe 2000, a fronte di una proposta rossonera nell’ordine dei 15, massimo 20 milioni di euro. A fine settembre, poi, il club tedesco, nell’impossibilità di trovare un suo eventuale sostituto, ha stoppato una partenza di Kabak.

Eventualità che, però, potrebbe verificarsi già a gennaio in quanto, anche stando alle parole di Jochen Schneider, responsabile dell'area tecnica dei 'Knappen', il club non si trova in una situazione economica tranquilla. Il Milan, quindi, può provarci nuovamente per Kabak nella sessione di calciomercato di gennaio. Liverpool permettendo.