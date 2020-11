Calciomercato Milan – Dalla Turchia: sprint Liverpool su Kabak | News

Calciomercato Milan: insidia Liverpool per Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, difensore centrale turco in forza ai tedeschi dello Schalke 04, piace molto al Milan. I rossoneri vorrebbero proprio lui, a gennaio, per rinforzare la retroguardia della formazione di Stefano Pioli.

Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano turco ‘Fanatik‘, il Milan dovrà vedersela con la seria concorrenza del Liverpool di Jürgen Klopp. I ‘Reds‘, che dovranno rinunciare per tutta la stagione all’infortunato Virgil van Dijk, avrebbero individuato in Kabak il giusto acquisto per rimpiazzarlo.

Il Liverpool, secondo ‘Fanatik‘, sembra essersi dunque inserito con forza nella corsa a Kabak e pare intenzionato a spingersi fino a 20 milioni di euro per rilevare il calciatore, perno anche della sua Nazionale. CALCIOMERCATO MILAN, IDEA ERIKSEN PER GENNAIO! LE ULTIME NEWS >>>