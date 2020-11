Calciomercato Milan – L’indiscrezione: tutto fatto per Cistana | News

Calciomercato Milan: è stato già preso Cistana?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Sandro Tonali, anche Andrea Cistana potrebbe trasferirsi dal Brescia al Milan. Lo ha riferito ‘SerieBNews.com‘, lanciando questa indiscrezione sul mercato rossonero. I rapporti tra il club rossonero e le ‘Rondinelle‘ di Massimo Cellino, come noto, sono ottimi. Le tifoserie, poi, sono gemellate ed amiche. Tutti fattori che, anche in sede di calciomercato, favoriscono la felice conclusione di importanti operazioni.

In estate è toccato a Tonali, tifoso del Milan sin da bambino, lasciare Brescia per raggiungere Milano. Molto presto, nel corso della prossima estate, il medesimo percorso dovrebbe compiere anche Cistana, classe 1997, difensore centrale del club biancoblu.

Cistana è un difensore di 187 centimetri di altezza per 78 chilogrammi di peso. Si è imposto, nella passata stagione, in Serie A con il Brescia, al pari di Tonali, nonostante l’annata disgraziata delle ‘Rondinelle‘, culminata con il ritorno nella cadetteria. Lui, però, ha totalizzato 21 presenze di livello, meritandosi anche la convocazione nella Nazionale Italiana.

È accaduto l’8 novembre 2019, in occasione delle sfide contro Bosnia Erzegovina ed Armenia, valevoli per le qualificazioni ai Campionati Europei. Per ‘SerieBNews‘, l’affare Cistana, tra Brescia e Milan, sarebbe praticamente concluso. L’idea è quella di ratificarlo già nel corso del calciomercato di gennaio, con Cistana che, però, raggiungerà il Milan soltanto nell’estate 2021.

Questo perché, attualmente, il difensore nativo proprio di Brescia è fermo in seguito ad un’operazione al ginocchio. Rientrerà, dunque, a giocare per il suo attuale club, facendo ‘rodaggio’ in Serie B, prima di aggregarsi, così sembra, al Milan per il ritiro estivo della stagione 2021-2022, a condizione fisica pienamente ritrovata.

CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSA IDEA PER IL BOMBER DELLA PROSSIMA STAGIONE >>>