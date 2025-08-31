Calciomercato Milan, Chukwueze-Fulham: è fatta. Fissate anche le visite

"Il Fulham vuole ancora ingaggiare un secondo esterno dopo Kevin e resta in trattativa per Samuel Chukwueze del Milan. Il 26enne è un obiettivo a lungo termine e il Fulham ha avanzato delle offerte per il nazionale nigeriano a gennaio. Anche il Fulham osserva Dilane Bakwa , un giocatore per cui il Nottingham Forest è in trattativa, ma si ritiene che Chukwueze sia la priorità. Anche il Fulham è interessato all'ala dell'Arsenal Reiss Nelson, che resta un obiettivo anche del Crystal Palace, e all'attaccante del Chelsea Raheem Sterling in prestito".