Calciomercato Milan, Chukwueze-Fulham: è fatta. Fissate anche le visite

Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Milan, rimane in orbita Fulham. Il nigeriano, infatti, è da qualche settimana in uscita e i 'Cottagers' finora sono stati i più vicini a prenderlo. Ancora, però, mancano diversi dettagli. Le ultime informazioni in merito le ha fornite Lyall Thomas di 'Sky Sports News'. Secondo quanto riferito il ragazzo sarebbe la priorità per il club inglese, che già nel corso della sessione invernale di calciomercato aveva presentato una prima offerta al Diavolo. Trattativa in corso, ma non è l'unico profilo sulla lista della dirigenza.
"Il Fulham vuole ancora ingaggiare un secondo esterno dopo Kevin e resta in trattativa per Samuel Chukwueze del Milan. Il 26enne è un obiettivo a lungo termine e il Fulham ha avanzato delle offerte per il nazionale nigeriano a gennaio. Anche il Fulham osserva Dilane Bakwa , un giocatore per cui il Nottingham Forest è in trattativa, ma si ritiene che Chukwueze sia la priorità. Anche il Fulham è interessato all'ala dell'Arsenal Reiss Nelson, che resta un obiettivo anche del Crystal Palace, e all'attaccante del Chelsea Raheem Sterling in prestito".