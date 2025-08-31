Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Calciomercato Milan, prima offerta per Rabiot: i dettagli e le cifre

Calciomercato, Moretto: 'Il Milan ci proverà fino alla fine per Rabiot'
Il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Marsiglia per Adrien Rabiot: ecco le cifre e i dettagli della proposta rossonera
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Marsiglia per Adrien Rabiot. A riferirlo i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto tramite i propri account 'X'. Proposta di 10 milioni di euro, bonus compresi. Le parti in questo momento sarebbero molto vicine, anche se un accordo non sarebbe ancora stato raggiunto. Ci sono comunque quasi tutti gli elementi per un'intesa a breve stando alle ultime indiscrezioni.

Calciomercato Milan, Rabiot ora è vicino: prima offerta al Marsiglia. Ecco i dettagli

—  

"Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale all'Olympique Marseille per Adrien Rabiot. Il valore totale del pacchetto è di poco inferiore a € 10 milioni di dollari. Le trattative sono in corso".

"Proposta ufficiale del Milan al OM per Adrien Rabiot intorno ai 10m€ bonus compresi. Parti vicine".

In merito alla questione hanno pubblicato post sui rispettivi account 'X' anche

"Rabiot-Milan, aumenta la fiducia: segnali che l’intesa può essere raggiunta".

"Previsti colloqui diretti stasera tra Milan e Marsiglia per cercare di raggiungere un accordo per Adrien Rabiot, che ha dato la sua disponibilità per un contratto fino al 2027 ( € 5M/anno). Max Allegri spinge per avere il centrocampista francese, che è il suo obiettivo principale".

