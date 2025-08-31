Calciomercato Milan, prima offerta per Rabiot: i dettagli e le cifre

Il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Marsiglia per Adrien Rabiot: ecco le cifre e i dettagli della proposta rossonera

Il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Marsiglia per Adrien Rabiot. A riferirlo i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto tramite i propri account 'X'. Proposta di 10 milioni di euro, bonus compresi. Le parti in questo momento sarebbero molto vicine, anche se un accordo non sarebbe ancora stato raggiunto. Ci sono comunque quasi tutti gli elementi per un'intesa a breve stando alle ultime indiscrezioni.