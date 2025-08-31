Continua la telenovela relativa al possibile arrivo di Adrien Rabiot dal Marsiglia al Milan. Il centrocampista francese, da tempo il preferito di Massimiliano Allegri a centrocampo, nelle ultime settimane è stato messo fuori rosa dal club francese, che sarebbe anche disposto a venderlo arrivati a questo punto. Il Diavolo ha approfittato della situazione avviando i contatti con il ragazzo e con la società transalpina, che si sono intensificati proprio nelle ultime ore. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'L'Équipe', molto informato in tal senso.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il Marsiglia si aspetta un’offerta per Rabiot: il prezzo …
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, il Marsiglia si aspetta un’offerta per Rabiot: il prezzo …
Il Marsiglia starebbe aspettando un'offerta del Milan per Adrien Rabiot, che a centrocampo è il preferito di Massimiliano Allegri
Calciomercato Milan, contatti proficui per Rabiot: il Marsiglia attende l'offerta
Secondo quanto riferito, infatti, sembra che i contatti siano stati piuttosto fruttuosi, anche perché pare che il Marsiglia ora si aspetti colloqui concreti da parte del Milan e un'offerta ufficiale, che ancora invece non è arrivata. Il prezzo è fissato a 15 milioni di euro e questo è dovuto al fatto che Adrien Rabiot riceverà un incentivo al trasferimento. Da capire, dunque, se il club rossonero presenterà questa prima proposta al club transalpino e in quali tempi. Ormai manca poco alla chiusura della sessione estiva, quindi non c'è spazio per troppi pensieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA