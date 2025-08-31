Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome in casa Milan, quello di Boubakary Soumaré. Il club rossonero avrebbe accelerato per Adrien Rabiot, ma non è detto che l'operazione si possa chiudere nei tempi dettati dalla fine del calciomercato. Anche perché ancora un accordo totale con il giocatore e con il Marsiglia non è stato raggiunto e il tempo a questo punto stringe. Per questo motivo il Diavolo si sarebbe 'protetto', avviando i contatti anche con il centrocampista classe 1999 del Leicester, che a quel punto sarebbe la prima alternativa al mediano francese.
Calciomercato Milan, piovono conferme su Soumaré: ecco la possibile formula
Piovono conferme sull'interesse del Milan per Boubakary Soumaré: e sono giunte novità in merito alla possibile formula
Calciomercato Milan, Soumaré si può fare: la formula e le ultime novità
Il primo a fare il suo nome era stato Gianluca Di Marzio, ma nelle ultime ore sono giunte altre notizie. Le novità in merito le hanno fornite i colleghi di 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto riportato, infatti, il Milan sarebbe infatti interessato al centrocampista del Leicester in caso dovesse saltare l'operazione Adrien Rabiot. L'affare si potrebbe fare in prestito e i rossoneri starebbero valutando anche i dettagli di questa formula. Scuola PSG, il classe 1999 ha già indossato anche la maglia del Lille e del Siviglia in carriera.
