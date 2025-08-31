Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome in casa Milan, quello di Boubakary Soumaré. Il club rossonero avrebbe accelerato per Adrien Rabiot, ma non è detto che l'operazione si possa chiudere nei tempi dettati dalla fine del calciomercato. Anche perché ancora un accordo totale con il giocatore e con il Marsiglia non è stato raggiunto e il tempo a questo punto stringe. Per questo motivo il Diavolo si sarebbe 'protetto', avviando i contatti anche con il centrocampista classe 1999 del Leicester, che a quel punto sarebbe la prima alternativa al mediano francese.