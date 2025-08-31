Pianeta Milan
Calciomercato Milan, frenata per lo scambio Dovbyk-Gimenez: il motivo
Ci sarebbe stata una frenata nella trattativa tra Milan e Roma per lo scambio tra Santiago Gimenez ed Artem Dovbyk: ecco il motivo
Nelle ultime ore ci sarebbe stata una frenata nella trattativa tra Milan e Roma per lo scambio tra Santiago Gimenez ed Artem Dovbyk. A riferirlo, in corso, Alfredo Pedullà e Luca Bianchin, che hanno parlato di richiesta di tempo da parte dell'agente e di mancato accordo.

"Gimenez: l’agente ha chiesto tempo, la Roma non è più convinta, siamo tornati alla situazione di ieri sera, stallo".

"Forte frenata nella trattativa Milan-Roma per lo scambio di prestiti Gimenez-Dovbyk. Non c’è accordo. L’ipotesi più probabile al momento è che l’operazione non si faccia".

Alfredo Pedullà aveva anche pubblicato un articolo sul proprio sito in merito ad Adrien Rabiot: "Era già accaduto dieci giorni fa, ma ieri la signora Veronique Rabiot ha fatto un nuovo tentativo diretto con il Napoli, cercando di capire la fattibilità dell’operazione. Ma il Napoli, che era molto interessato al centrocampista francese, ha ritenuto opportuno non affondare, a maggior ragione dopo l’onerosa operazione Hojlund. Adesso dipende soprattutto dal Milan: non escludiamo clamorosi colpi di scena in casa Paris Saint-Germain, ma almeno in queste ore dipende solo dal Milan soddisfare la richiesta di Allegri. E i dialoghi stanno andando avanti".

