Calciomercato Milan, Chukwueze potrebbe partire. E’ in attesa di…

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero essere molto indaffarati in questa seconda parte di gennaio. Il Diavolo, infatti, potrebbe cedere Tomori e mettere a segno quattro colpi: Walker , un centrale di difesa, un centrocampista e un attaccante. Per fare questo, il Milan dovrà anche vendere per liberare spazio. Per questo ci sono tanti giocatori che potrebbero finire sulla lista dei partenti.

Calciomercato Milan, Chukwueze in partenza? Ecco le ultime novità

Come riportato da 'Tuttosport', il Milan dovrà fare spazio in rosa se vorrà comprare giocatori stranieri nati prima del 2003. Questo per una questione di liste: al momento i rossoneri hanno gli slot bloccati. In uscita ci sono Luka Jovic, con Siviglia e Monaco che avrebbero chiesto informazioni all'agente Ramadani. Da capire se per Noah Okafor, dopo la cessione svanita al Lipsia, si riuscirà a trovare una nuova sistemazione. Altrimenti, secondo il quotidiano, potrebbe essere un altro giocatore a partite: Samuel Chukwueze starebbe aspettando una chiamata dalla Premier League o dalla Liga spagnola. Un calciomercato che sembra fluido e proni ai cambiamenti. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: parole che pesano! Messaggi forti alla squadra. E sul mercato...>>>