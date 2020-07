Calciomercato Milan – Cessione Suso: plusvalenza netta per i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan può essere felice per la qualificazione aritmetica del Siviglia in Champions League. Il motivo? Il club spagnolo dovrà per forza riscattare Jesus Suso, che era arrivato in Spagna in prestito per 18 mesi.

Le cifre sono decisamente considerevoli. L'incasso complessivo per la cessione di Suso, infatti, sarà di 24 milioni di euro. Una plusvalenza netta,considerando che Suso è arrivato nel 2015 svincolato dal Liverpool. Lo spagnolo aveva lasciato il Milan lo scorso gennaio insieme a Ricardo Rodriguez, Reina, Caldara (prestiti), Borini (svincolato) e Piatek, ceduto a titolo definitivo all'Hertha Berlino per 27 milioni.