Calciomercato Milan – Centrocampo, il primo obiettivo è Koné | News

Calciomercato Milan, Diavolo focalizzato su Koné

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Emmanuel Kouadio Koné, classe 2001, gioiello del Tolosa, è il primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo in questa sessione invernale di mercato. Lo hanno riferito ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Il Tolosa, secondo il quotidiano torinese, chiederebbe ben 15 milioni di euro per cedere Koné al Milan. Cifra ritenuta alta dal club di Via Aldo Rossi.

Il quale, però, potrebbe tentare la strada di un acquisto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Questo perché, secondo il quotidiano romano, tutte le relazioni giunte su Koné sono state positive. Il giocatore, per caratteristiche fisiche e tecniche, viene ritenuto dal Milan il quarto mediano ideale per completare il reparto nell’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Per fisico e personalità, Koné dimostra più della sua età. Tecnicamente può ancora maturare e tatticamente è da disciplinare, ma tre le sue doti, oltre la prestanza fisica, c’è la propensione a correre da un’area all’altra. Un giocatore, insomma, in grado di saper svolgere entrambi le fasi, difensiva ed offensiva, in egual modo. Il tutto associato ad una buona visione di gioco. Un ottimo prospetto, quindi, per la Serie A italiana. Calciomercato Milan, Simakan ad un passo. Per i dettagli, vai alla news >>>