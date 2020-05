Calciomercato Milan – Casting centravanti: Jovic e Milik piste calde

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha evidenziato come, a prescindere da quello che sarà il futuro tecnico del Milan, ed al di là del futuro di Zlatan Ibrahimovic, che sia ancora colorato di rossonero o meno, quel che è certo è che il Diavolo, nella prossima stagione, abbia bisogno di un centravanti.

Scenario, questo, ancor più valido, anche ipotizzando la permanenza di Ibrahimovic, qualora in panchina sedesse alla fine il tedesco Ralf Rangnick, che è solito adottare un sistema di gioco con due punte vere sul terreno di gioco. Sarebbero due, al momento, secondo l’edizione odierna della ‘rosea‘, le piste che il Milan starebbe tenendo in caldo per il calciomercato estivo.

Una porta a Luka Jovic, classe 1997, ariete serbo del Real Madrid; l’altra, invece, porta ad Arkadiusz Milik, classe 1994, attaccante polacco del Napoli. Il profilo di Jovic si adatterebbe molto bene ai parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation per il futuro del Milan in termini di età e di talento; un po’ meno per costi, di cartellino e di ingaggio.

Le ‘Merengues‘, infatti, valutano Jovic non meno di 40-50 milioni di euro e lo stipendio dell’ex Eintracht Francoforte, alla ‘Casa Blanca‘, è di 5 milioni di euro netti a stagione. Quindi, per vestire rossonero, Jovic dovrebbe abbassare le proprie pretese. L’ambiente, al Real Madrid, non è proprio il massimo per lui ma ieri ‘MARCA‘ raccontava di un calciatore determinato a voler restare per avere una seconda chance.

Di Milik la vicenda è nota: in scadenza di contratto con il Napoli il 30 giugno 2021, non vuole prolungare l'accordo con il club di Aurelio De Laurentiis e, pertanto, sarà ceduto nella prossima finestra di calciomercato. Gli azzurri chiedono almeno 40 milioni di euro, la concorrenza è tanta e, quindi, strappare il sì del polacco, per il Milan, non sarà affatto semplice …