Calciomercato Milan – Calabria al Como? Occhio anche a Parisi

Calciomercato Milan - Calabria, opzione Como. Beffa Parisi?

Il Como, come scrive SportMediaset, nel calciomercato invernale potrebbe essere tra le protagoniste. la dirigenza starebbe cercando giocatori in grado di rinforzare la rosa specialmente in difesa. Come centrale, si legge, piacerebbe Rafa Marin del Napoli, mentre per le corsie esterne i primi contatti sono sarebbero stati fatti per Parisi, possibile obiettivo anche del Milan, e per Davide Calabria, terzino rossonero che non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza col Diavolo.