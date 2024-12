Calciomercato Milan – Parisi nel mirino per il ruolo di vice Theo Hernández?

Il Milan sta valutando diversi rinforzi in vista del mercato di gennaio, e uno dei nomi che potrebbe finire nel radar rossonero è quello di Fabiano Parisi , terzino della Fiorentina . Dopo un inizio di stagione con pochi minuti a disposizione, il giocatore, ex Empoli , sembra destinato a lasciare Firenze, e il Milan potrebbe essere una delle destinazioni più probabili.

A confermare la situazione di Parisi è stato il suo agente, Mario Giuffredi, che ha parlato a FirenzeViola.it.“Andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Già a gennaio? Sì,” ha dichiarato, facendo intendere che la partenza dei due difensori è ormai una questione di tempo. L’agente ha aggiunto: “Se ci sono delle offerte? Sicuramente ne abbiamo, ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito.”