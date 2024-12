Il Milan di Fonseca è un disastro: i motivi del fallimento del progetto

Contestazione violenta, ieri sera, dentro e fuori da 'San Siro', al termine di Milan-Genoa, partita in cui il club rossonero - ironia della sorte - festeggiava i 125 anni di storia: sul campo, infatti, la squadra di Paulo Fonseca non è andata oltre un deludente 0-0 e i tifosi non hanno retto più. Cori, in particolare, contro la proprietà americana, il fondo RedBird e il suo managing partner, Gerry Cardinale, invitato caldamente a vendere il club ed a passare la mano. Ma perché il progetto del Milan di Fonseca è miseramente fallito dopo appena cinque mesi? Ci sono vari motivi, li analizziamo tutti qui di seguito. PROSSIMA SCHEDA