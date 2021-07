Calciomercato Milan – Brahim Diaz, l’ufficialità è vicina | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Brahim Diaz è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. A breve possibile annuncio

In primo piano in casa Milan c'è sempre il ritorno di Brahim Diaz. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, siamo ormai vicinissimi all'intesa finale con il Real Madrid. Le cifre? Prestito con diritto di riscatto per 22 milioni e contro-riscatto per gli spagnoli. a 27. Brahim è contento di questa soluzione. Tutto lascia pensare che l'ufficialità possa arrivare la prossima settimana.