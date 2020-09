Calciomercato Milan – Brahim Díaz, gentlemen agreement con il Real Madrid

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, classe 1999, è sbarcato oggi a Milano e, nei prossimi giorni, diventerà ufficialmente un calciatore del Milan. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Milan, Brahim Díaz arriverà in prestito secco

Il fantasista spagnolo di origini marocchine approda al Milan, dal Real Madrid, con la formula del prestito secco. C’è, però, un gentlemen agreement tra le società, curato dal mediatore Edoardo Crnjar, secondo cui rossoneri e ‘Merengues‘ si aggiorneranno, nel corso della stagione, per stabilire la formula dell’eventuale acquisto del cartellino di Brahim Díaz.

Brahim Díaz, un’operazione che conviene a tutti

Il Milan, così, potrebbe avere l’opportunità di trattenere il calciatore nel caso in cui avesse convinto. Il Real Madrid, che al momento non perde il controllo sul cartellino di Brahim Díaz, avrà però la facoltà di inserire un diritto di contro-riscatto nell’operazione.

Ottimi rapporti tra rossoneri e ‘Blancos’

L’affare Brahim Díaz è la conferma di quanto buoni siano i rapporti tra Milan e Real Madrid. I rossoneri hanno accettato di prendere il talento iberico in prestito secco per velocizzare l’operazione e mettere Brahim Díaz il prima possibile a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Il talento presto a disposizione di Pioli per l’Europa League

Il Diavolo, infatti, non va dimenticato, sarà in campo in gare ufficiali tra 15 giorni, giovedì 17 settembre, quando sfiderà lo Shamrock Rovers in Irlanda per il terzo turno preliminare di Europa League. Brahim Díaz svolgerà l’iter tampone, visite mediche e firma in questi giorni.

Una volta firmato il contratto, sarà ufficialmente del Milan e si giocherà un posto da titolare alle spalle di Zlatan Ibrahimović nel terzetto dei trequartisti del 4-2-3-1 di Pioli. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO AL MILAN >>>