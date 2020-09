Calciomercato Milan – Bakayoko sarà il prossimo colpo rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan resta all’ordine del giorno nelle manovre di calciomercato del club di Via Aldo Rossi.

Bakayoko-Milan, riprendono i negoziati

Messo momentaneamente in stand-by per agevolare il rinnovo di Zlatan Ibrahimović, l’acquisto di Sandro Tonali e la chiusura della trattativa per Brahim Díaz, ma mai dimenticato. Il Milan vuole anche Bakayoko per poter completare il proprio centrocampo.

Il tecnico Stefano Pioli, così, avrà a disposizione il prima possibile l’organico al completo per ‘azzannare’, sin da subito, l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Bakayoko, come si ricorderà, era diventato imprescindibile nel Milan di Gennaro Gattuso: una squadra che sfiorò l’obiettivo quarto posto, mancandolo per un punto.

Con Bakayoko centrocampo completo

Questo, anche grazie alle belle prestazioni del centrocampista francese. Motivo per cui, in questa sessione di mercato, il Milan è tornato a pensare a lui. Con Bakayoko e Franck Kessié nel ruolo di mediani fisici e potenti, e Tonali ed Ismaël Bennacer in quelli di tecnici e qualitativi, c’è da dire che ben poche squadre potranno permettersi un centrocampo come quello rossonero.

Bakayoko al Milan, cifre e dettagli dell’operazione

Ma a che punto siamo rimasti con la trattativa tra Milan e Chelsea per il ritorno di Bakayoko? Si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 30 ed i 32 milioni di euro. Ma il Diavolo, adesso, rinvigorito dall’operazione Tonali, può trattare con più calma e meno ‘urgenza’ per il classe 1994.

Inoltre, potrà farlo con un argomento che, sul tavolo della trattativa, pesa molto. La voglia di Bakayoko di far ritorno al Milan. Al punto tale che l’ex Monaco, per tornare ad indossare la maglia del Milan, ha deciso di dimezzarsi lo stipendio, accettando un contratto da 3 milioni di euro più bonus.

Il pressing di Tonali su Massimo Cellino, per convincerlo ad accettare l’offerta del Milan, ha pagato. Ora tocca a quello di Bakayoko sull’amministratore delegato del Chelsea, Marina Granovskaia.

