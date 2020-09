PM – Calciomercato Milan: arriva Tonali, via Bennacer? Le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, grazie al solerte lavoro dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, sta rimodellando il proprio centrocampo.

Stanno infatti arrivando in rossonero Sandro Tonali dal Brescia e Tiémoué Bakayoko dal Chelsea per un settore, quello mediano, che potrà quindi disporre di centimetri, chili, ma anche qualità, tecnica e visione di gioco.

I due, Tonali e Bakayoko, tra l’altro, sono perfettamente compatibili e complementari con i due centrocampisti titolari del Milan, vale a dire Franck Kessié ed Ismaël Bennacer.

Proprio l’acquisto di Tonali, benedetto dai tifosi, ha suscitato, sui social, qualche piccolo dubbio nel cuore dei sostenitori milanisti. I quali, senza troppi giri di parole, si chiedono: l’arrivo di Tonali è propedeutico alla cessione di Bennacer?

I due, effettivamente, sembrano avere caratteristiche simili e, probabilmente, l’utilizzo dell’uno escluderebbe l’altro dalle rotazioni del tecnico Stefano Pioli. Dopo aver indagato un po’, possiamo smentire, categoricamente, che il Milan si privi, in questa sessione di mercato, di Bennacer.

Nonostante, infatti, l’interesse, già noto, di PSG e Manchester City nei confronti del centrocampista franco-algerino e l’ultima richiesta di informazioni arrivata dal Real Madrid, il Diavolo intende ripartire da Bennacer, oltre che da Tonali, per costruire la sua scalata verso la qualificazione in Champions League.

Bennacer, giunto in rossonero la scorsa estate per 16 milioni di euro dall’Empoli, potrà, eventualmente, essere ceduto nella prossima stagione. Questo perché scatterà la clausola rescissoria di 50 milioni di euro voluta dall’entourage del calciatore al momento della firma con il Milan.

A quel punto, sempre ammesso che il ragazzo vorrà andare via (non è così scontato …), qualora arrivasse un club con 50 milioni di euro, con l’assenso di Bennacer, l’ex empolese lascerebbe il Diavolo. Generando, particolare da non sottovalutare, una plusvalenza di oltre 40 milioni di euro per le casse del Milan.

Una cifra che, oltre a far respirare il bilancio (che, in quel periodo, dovrebbe essere controllato dalla UEFA con un Milan in regime di Settlement Agreement) potrebbe consentire al Diavolo di avere più risorse economiche per reperire sul mercato il centravanti del post-Zlatan Ibrahimović.

Con il centrocampo che non ne soffrirebbe, avendo già in casa Tonali. Insomma, una cessione di Bennacer potrebbe, sì, avvenire, ma in futuro, e soltanto dietro richiesta del calciatore. Di certo, non ora, non subito. Il Milan punta ad avere tutti i migliori effettivi in organico per tornare in Champions.