Calciomercato Milan, Beukema nome caldo per l’estate: ecco tutti i dettagli

Nonostante la stagione non sia ancora terminata ufficialmente, il Milan starebbe già lavorando in vista della prossima annata e, nelle ultime ore, è emerso il nome di Sam Beukema come possibile innesto. Il club rossonero, infatti, non è certo della permanenza di alcuni suoi difensori centrali. Fikayo Tomori sarebbe potuto andare via nella sessione invernale di calciomercato, soprattutto se fosse rimasto Paulo Fonseca , con cui il rapporto era tutt'altro che idilliaco. E anche Strahinja Pavlovic era quasi venduto al Fenerbache se non si fosse messo proprio lui di traverso, puntando i piedi per rimanere.

Calciomercato Milan, interesse forte per Beukema: ma la concorrenza è folle

Le ultime in merito le hanno fornite i colleghi di 'Get Italian Football News'. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe interessato a Sam Beukema per l'estate. I rossoneri, però, non sarebbero l'unico club sulle sue tracce. In pole position, al momento, il Chelsea, che ha mandato degli osservatori proprio nel match tra Bologna e Milan. Non solo, perché anche Inter e Juventus avrebbero espresso il proprio interesse per il difensore centrale olandese. In Spagna, invece, piace ad Atletico Madrid e Real Madrid. LEGGI ANCHE: Milan, chi sbaglia deve pagare. Stagione fallimentare: giusto definirla così>>>