Calciomercato Milan – Il Benfica stoppa la partenza di Florentino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – È letteralmente scatenato, sul mercato, il Benfica di Jorge Jesus. I portoghesi, infatti, nei giorni scorsi hanno annunciato ufficialmente gli acquisti di Jan Vertonghen, svincolatosi dal Tottenham, di Gian-Luca Waldschmidt, prelevato dal Friburgo e di Éverton Sousa Soares, attaccante acquistato dal Grêmio di Porto Alegre.

Il tutto in attesa del ‘botto’, quell’Edinson Cavani che dovrebbe firmare a giorni il suo contratto con le ‘Aquile‘ di Lisbona. Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ieri Tiago Pinto, direttore generale del Benfica, ha parlato, però, anche della situazione di Florentino Luís, classe 1999, giovane centrocampista portoghese di proprietà dei biancorossi che tanto piace al Milan.

“Florentino è un giovane con potenziale e qualità, credo che continuerà a giocare nel Benfica”, il commento, laconico di Tiago Pinto che, di fatto, ha frustrato le ambizioni del direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, grande estimatore del numero 61 della squadra biancorossa. “Andrà al Milan quest’estate? Non credo“, la chiosa del D.G. del Benfica. Per il Diavolo, dunque, sarà tempo di guardare altrove per rinforzare la mediana.

UNA SOLUZIONE IL MILAN SEMBRA AVERLA GIÀ TROVATA. PER I DETTAGLI VAI ALLA NEWS >>>