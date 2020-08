ULTIME NOTIZIE MERCATO – L’ex obiettivo della Roma Jan Vertonghen è stato ufficializzato ieri dal Benfica: contratto fino al 2023 per il belga ex Tottenham. Niente giallorossi dunque che avevano sondato il terreno per sostituire Chris Smalling rientrato al Manchester United.

