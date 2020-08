ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Accostato negli ultimi mesi anche al Milan, il brasiliano ex Chelsea Willian ha firmato oggi un triennale con l’Arsenal. I Gunners lo hanno ufficializzato nella giornata odierna attraverso i propri canali social. Il brasiliano, dunque, non lascia né la Premier League né Londra, ma cambia casacca dopo 7 stagioni in Blues (339 presenze e 63 gol).

