CALCIOMERCATO – Everton al Benfica: firmato fino al 2025 | Video

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Everton Soares, accostato per un lungo periodo al Milan lo scorso anno, approda in Europa e firma fino al 2025 per il Benfica. L’ex Gremio è stato ufficializzato nella giornata di oggi che ha visto il club di Lisbona assoluto protagonista con le firme sui contratti anche di Vertonghen (fino al 2023), svincolato dal Tottenham, e Waldschmidt, anche lui ha firmato fino al 2025. Tanta curiosità per ‘Cebolinha’, questo il suo soprannome in Brasile, viste le grandi giocate messe in mostra nel campionato sudamericano.

