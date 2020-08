CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 19 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina al calciomercato della Roma. I giallorossi sono vicini a prendere Arkadiusz Milik dal Napoli: agli azzurri andranno 15 milioni di euro più il cartellino dell’esterno offensivo turco Cengiz Ünder.

In alto, sotto la testata, si parla dell’Inter e di Antonio Conte. Le parti andranno avanti insieme, un divorzio non conviene a nessuno. Ma il tecnico vuole una rosa stellare per la stagione 2020-2021. Intanto, a Barcellona, licenziato Éric Abidal: cade la prima testa di un dirigente ai ferri corti con Lionel Messi.

Spazio, quindi, al PSG di Neymar, che approda in finale di Champions League ed ad una news di gossip: Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, sta con Diletta Leotta?

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>