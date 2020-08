Futuro Thiago Silva: “Ritorno al Milan? Ecco la situazione attuale”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il futuro di Thiago Silva (ex difensore del Milan) è ancora incerto. il giocatore adesso sta pensando, ovviamente, alla Champions League da giocare con il PSG.

Thiago Silva, intervistato a Sky Sport, sul suo futuro: “Sinceramente ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo, farmi finire questa Champions e poi parlare e fare la scelta migliore per me“.

Gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Lui tornerebbe volentieri al Milan, è la sua priorità. Il Milan però ha altre idee, che comunque potrebbero anche cambiare. La squadra che aveva mostrato più interesse per lui, è stata la Fiorentina. C’è stata apertura da parte del difensore. Ma le offerte non mancheranno adesso, sarà dura per la Fiorentina prenderlo adesso rispetto al pre-Champions”.

Si era parlato anche di un interesse della Lazio per Thiago Silva. Ma un ritorno in Italia, se non al Milan, è difficilmente praticabile visto lo stipendio che eventualmente chiederebbe. Più praticabili le piste estere, soprattutto in Premier League: l’Everton di Carlo Ancelotti resta fortemente interessato. Ma non è da escludere una permanenza al PSG, con eventuale rinnovo di contratto post-finale di Champions League.

