Manca sempre meno al calciomercato invernale . Il Milan potrebbe cercare almeno un colpo per migliorare una rosa che sembra di qualità, ma che forse potrebbe rivelarsi corta per tutte le competizioni che dovranno affrontare i rossoneri. Per il Diavolo, infatti, il rischio e di trovarsi poche alternative all'undici titolare. A centrocampo il Diavolo sembra molto corto: ecco le possibili opzioni.

Calciomercato Milan - Su Belahyane anche il Chelsea. In piedi altre tre piste

Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei movimenti in Serie A per Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti anche il Milan. A centrocampo il primo obiettivo sembrerebbe uno: "un giocatore che il club rossonero sta seguendo con grande interesse è Reda Belahyane". Sul giocatore ci sarebbero anche il Chelsea e il Marsiglia. Come scrive Ceccarini, il Verona non vorrebbe lasciarlo partire a gennaio, per questo servirebbe un'offerta importante da parte del Milan. Ci sono altri nomi? "Frendrup rimane un obiettivo - scrive Ceccarini - ma la richiesta del Genoa potrebbe essere non meno di 15 milioni di euro". Secondo l'esperto di calciomercato ci sono altre due opzioni in ballo: Cardoso del Real Betis e Lucas Gouma-Douath, classe 2003 del Salisburgo.