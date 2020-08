Calciomercato Milan – Aurier costa troppo: virata su Dumfries o Emerson

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Tottenham continua a chiedere troppo, ovvero 23 milioni di euro, per cedere Serge Aurier, classe 1992, terzino destro titolare della formazione di José Mourinho.

Il Milan, che per il suo nuovo terzino destro non intende spendere quella cifra, dunque, potrebbe lasciar cadere la pista dell’ivoriano Aurier e virare, nuovamente, su Denzel Dumfries, classe 1996, olandese del PSV Eindhoven o su Emerson Royal, classe 1999, brasiliano del Barcellona ma attualmente in prestito al Betis.

