Calciomercato Milan – Terzino destro: ecco quanto è valutato Dumfries

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Milan, per acquistare un nuovo terzino destro in questa sessione di calciomercato, vorrebbe spendere non più di 15-16 milioni di euro.

Motivo per cui, al momento, si è complicata la trattativa per l’ivoriano Serge Aurier, per il quale il Tottenham di José Mourinho chiede non meno di 23 milioni di euro.

Il budget stanziato dal Diavolo per l’arrivo di un nuovo terzino, al contrario, è quasi perfetto per acquistare Denzel Dumfries, classe 1996, l’olandese capitano del PSV Eindhoven, valutato dal club della ‘Philips‘ 18 milioni di euro.

Saranno, dunque, Aurier e Dumfries a giocarsi un posto nel nuovo Milan di Stefano Pioli per la stagione 2020-2021.