TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 12 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 12 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ dedica la sua copertina all’uomo del momento in casa Juventus, il nuovo tecnico Andrea Pirlo: pur non avendo mai allenato in vita sua, l’ex centrocampista è già considerato un tecnico eccellente, con “visione di gioco, carisma e stile all’altezza della storia del club”. Tra i tifosi della ‘Vecchia Signora‘, però, c’è anche chi non lo ritiene pronto per guidare i bianconeri.

In alto, sotto la testata, l’endorsement per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che stasera, ore 21:00, affronterà il PSG in Champions League. Nel riquadro verticale, infine, si parla di Inter, con le analogie tra Antonio Conte e José Mourinho, ultimo tecnico a portare i nerazzurri in una semifinale di una competizione europea; del calciomercato del Torino, con i granata che vogliono Milan Badelj dalla Lazio e, quindi, dell’offerta di un magnate marocchino per l’acquisto del Genoa.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>