Calciomercato Milan – Il rinnovo di Ibrahimovic tarda ad arrivare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, parlando dell’arrivo al Milan del giovanissimo attaccante Emil Roback dall’Hammarby, ha ricordato come un altro svedese, molto più celebre del classe 2003, stia tenendo sulle spine il club rossonero in merito la firma sul rinnovo del suo contratto per la stagione 2020-2021.

Il tanto sospirato ‘sì’ di Ibrahimovic al Milan per il prolungamento dell’accordo, infatti, sta tardando ad arrivare. Il Milan, ha sottolineato la ‘rosea‘, ha formulato la sua proposta ad Ibra da tempo ed attende una risposta: l’attesa è paziente, certamente, ma non potrà di certo essere infinita, in quanto il Diavolo dovrà organizzarsi per sostenere, già a metà settembre, i turni preliminari di Europa League e la firma di Zlatan è fondamentale per mettere la prima pietra per la rosa che sarà messa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Una volta archiviata la questione Ibrahimovic, quindi, il Milan si concentrerà su altre operazioni di mercato. Riportare il Milan dei giovani in Champions League sarà la nuova, gratificante missione del bomber nativo di Malmö. INTANTO, ECCO L’OFFERTA DEL MILAN AL CHELSEA PER TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>