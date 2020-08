GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 12 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 12 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua prima pagina a Romelu Lukaku, classe 1993, bomber belga dell’Inter di Antonio Conte, autore di 31 gol stagionali. Guiderà lui lunedì sera i nerazzurri in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Anche Lionel Messi, che ha preso casa a Milano, lo studia da vicino …

In alto, sotto la testata, l’auspicio della ‘rosea‘ è che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini passi il turno, questa sera, in Champions League contro il più quotato (ma malandato) PSG. In basso, infine, si parla del calciomercato della Juventus: con un’offerta di 100 milioni di euro, anche Paulo Dybala non sarebbe considerato incedibile dalla società bianconera.

