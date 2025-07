Calciomercato Milan: arriva Ricci, pressing su Jashari. Due a destra

Inizia oggi, martedì 1° luglio, la seconda finestra estiva di calciomercato - che durerà fino al prossimo 1° settembre - e non poteva mancare, sui quotidiani (sportivi e non) in edicola uno spazio tutto dedicato al Milan. Dopo essere stato, infatti, protagonista a giugno con molte cessioni, ora il Diavolo è anche chiamato agli acquisti e, pertanto, i tifosi rossoneri saranno attesi da due mesi scoppiettanti. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA