Calciomercato Milan – Ag. Laxalt: “Se ci saranno le condizioni andrà in Russia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato del probabile futuro in Russia del suo assistito. Queste le dichiarazioni rilasciate a ‘MilanNews.it’: “Ieri ne abbiamo parlato per la prima volta con il Milan, abbiamo chiesto le condizioni del club sul trasferimento di Laxalt. Se le due società troveranno un accordo, per Laxalt non c’è nessun problema a giocare in Russia. Se c’è positività per la trattativa? Sono sempre ottimista”.

