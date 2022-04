Calciomercato Milan – Addio Mazraoui: è ad un passo dal Bayern Monaco

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan era Noussair Mazraoui, terzino in scadenza con l'Ajax: per lui futuro al Bayern Monaco

Nelle scorse settimane era stato accostato al Milan come possibile colpo di calciomercato a parametro zero, ma Nouassir Mazraoui, terzino in scadenza con l'Ajax, non indosserà i colori rossoneri.