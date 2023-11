Calciomercato Milan – Il Montpellier fissa il prezzo per Adams: la situazione

I numeri

Akor Adams ad oggi ha trovato la via del gol in 7 occasioni con 12 partite all'attivo ed è al secondo posto nella classifica marcatori dietro al distaccato Mbappé, autore di 14 reti. Nonostante la giovane età ha già più di 100 presenze tra i professionisti. In Norvegia al Lillestrom, nell'ultima stagione disputata prima di trasferirsi in Francia, aveva segnato 15 gol in altrettante partite.