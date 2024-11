Calciomercato Milan , Abraham potrebbe essere uno degli indiziati a lasciare il club a fine stagione. L'attaccante della Roma, che dovrebbe partire da titolare domani contro lo Slovan Bratislava , non sta facendo benissimo dopo la buona partenza. Il giocatore è in prestito secco dai giallorossi e potrebbero esserci due ostacoli verso un possibile acquisto a titolo definitivo in estate . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Abraham riscattato? Due problemi. E occhio ai contatti per...

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan parlerà con l’agente di Tammy Abraham prima della fine dell’anno per fare il punto della situazione. Per l'attaccante inglese, potrebbe non essere sufficiente il buon rendimento sul campo da qui a giugno per due motivi: l’ingaggio da 4 milioni è considerato alto. Poi andrà capita la valutazione di calciomercato che ne farà la Roma, visto che non è previsto un diritto di riscatto nel prestito. In più ci sarebbe un'ombra di un altro attaccante: il Milan, infatti, starebbe tenendo vivi i contatti per Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord. Ovviamente sarebbe un'operazione di calciomercato onerosa, che potrebbe essere portata avanti in estate. LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic: tra ricordi surreali di Champions e obiettivi. E a Dortmund...