Calciomercato Milan – Camarda: gira tutto intorno a lui. Contatti per Santiago Gimenez

Calciomercato Milan , i rossoneri a gennaio potrebbero andare alla ricerca di occasioni per cercare di rinforzare una rosa che sembra avere qualche lacuna in alcuni ruoli fondamentali. Per molti addetti ai lavori, il Diavolo dovrebbe almeno cercare un altro centrocampista e un terzino. E in attacco? Tutto dovrebbe dipendere da Francesco Camarda . Ecco perché.

Calciomercato Milan - Camarda cambia i piani? Ecco perché

Come scrive Calciomercato.com, il Milan si muoverà a gennaio solo in caso di occasioni. Ibrahimovic, Moncada e Furlani restano convinti di una rosa pronta a giocarsi già lo Scudetto. E anche in attacco, la dirigenza del Milan non avverte la mancanza di un vero numero 9 da 20 gol a stagione. Il Milan crede fortemente che Morata possa arrivare in doppia cifra di gol e assist. La strategia, però, gira tutta intorno a Camarda: il Milan vuole lasciarli spazio per crescere appieno. Ecco perché nemmeno per la formazione del Milan Futuro sono previsti investimenti nel ruolo a gennaio. Per quanto riguarda giugno, invece, Moncada tiene vive alcune piste, in caso di addio di Abraham, che è in prestito gratuito dalla Roma. Ci sarebbero contatti continui con Santiago Gimenez, anche nelle ultime settimane. Il classe 2001 resta in lista anche se il Milan deciderà anche in base alla crescita stagionale di Camarda. Luka Jovic, che sembra ai margini del Milan, potrebbe salutare già a gennaio.