Nell’estate in cui ci sono Vlahovic e soprattutto Lewandowski a parametro zero, pensare di valutare altri nomi è francamente un’autentica follia, da qualsiasi prospettiva la si guardi. In primis, quella che dovrebbe comandare tutto, se non essere l’unica, cioè il campo: un problema così grande e acclarato non ha altre soluzioni se non delle certezze, cioè dei giocatori che hanno già fatto gol con una big in Italia (Dusan) o in altissimi palcoscenici di Champions (Robert). Astenersi esperimenti tipo Sorloth e compagnia".

Calciomercato Milan, i possibili scenari in attacco

La verità, è che il Milan sta valutando diversi profili in attacco. Molto dipenderà anche dalle uscite: se l'eventuale cessione di Rafael Leao potrebbe garantire un cospicuo incasso, lo stesso non si può dire per Nkunku e Gimenez, che non hanno troppe pretendenti pronte ad investire su di loro. I nomi di Vlahovic e Lewandowskirestano in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, ma le opzioni sono diverse: da Kean e Guirassy a Dawin Nunez e Nicolas Jackson. Il Milan 2026/2027, con ogni probabilità, dovrà affrontare la doppia competizione, e per farlo servirà una rosa all'altezza.