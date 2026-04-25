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Calciomercato Milan, Letizia: “Con Vlahovic e Lewandowski a zero valutare altri nomi è una follia”

Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic, obiettivi calciomercato Milan
Il Milan continua a prepararsi alla prossima sessione di calciomercato: Francesco Letizia analizza le opzioni migliori per l'attacco
Redazione PM

Durante la diretta di 'Sportitalia', Francesco Letizia ha fatto il punto sull'attacco del Milan. Il giornalista ha parlato anche delle possibili mosse che il club rossonero potrebbe fare in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Di seguito, le sue parole.

"La statistica per cui l’ultimo attaccante del Milan a segnare almeno 15 gol in campionato rimanga ancora Carlos Bacca la dice lunghissima su quale, ormai da anni, sia il problema numero 1 delle stagioni rossonere.L’elenco di chi ha provato e non ce l’ha fatta è in alcuni casi avvilente, in altri persino sorprendente, visto che qualche grande firma è stata provata. Il risultato però non è cambiato. Il concetto da cui ripartire in vista dell’estate è allora chiarissimo alla totalità dei tifosi rossoneri. cercare scommesse da 25 milioni (o peggio ancora prendere altri pacchi da 40) e massimo 4 di ingaggio vorrebbe dire solo bruciare un’altra annata. Una stagione fondamentale in cui il Milan dovrà invece candidarsi concretamente a vincere.

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Nell’estate in cui ci sono Vlahovic e soprattutto Lewandowski a parametro zero, pensare di valutare altri nomi è francamente un’autentica follia, da qualsiasi prospettiva la si guardi. In primis, quella che dovrebbe comandare tutto, se non essere l’unica, cioè il campo: un problema così grande e acclarato non ha altre soluzioni se non delle certezze, cioè dei giocatori che hanno già fatto gol con una big in Italia (Dusan) o in altissimi palcoscenici di Champions (Robert). Astenersi esperimenti tipo Sorloth e compagnia".

Calciomercato Milan, i possibili scenari in attacco

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La verità, è che il Milan sta valutando diversi profili in attacco. Molto dipenderà anche dalle uscite: se l'eventuale cessione di Rafael Leao potrebbe garantire un cospicuo incasso, lo stesso non si può dire per Nkunku e Gimenez, che non hanno troppe pretendenti pronte ad investire su di loro. I nomi di Vlahovic e Lewandowskirestano in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, ma le opzioni sono diverse: da Kean e Guirassy a Dawin Nunez e Nicolas Jackson. Il Milan 2026/2027, con ogni probabilità, dovrà affrontare la doppia competizione, e per farlo servirà una rosa all'altezza.

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